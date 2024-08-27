Байден про масований обстріл України: РФ ніколи не досягне успіху

Президент США Джо Байден засудив масовану ракетний удар РФ, яка напередодні атакувала Україну сотнями ракет і дронів, повідомляє Європейська правда.

Американський президент зазначив з посиланням на українських посадовців, що російська атака призвела до загибелі мирних жителів і була спрямована на більш ніж два десятки критично важливих енергетичних об'єктів.

"Я найрішучішим чином засуджую триваючу війну Росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. Дозвольте мені бути відвертим: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зломлений", – підкреслив він.

Байден додав, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, в тому числі системи протиповітряної оборони і ракети-перехоплювачі.

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", – зазначив він.

Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, зауважив Байден.