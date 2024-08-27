Росіяни вдарили по Запоріжжю 7 "Шахедами": що відомо про наслідки атаки

Уночі російські війська атакували Запоріжжя 7 "Шахедами" – у результаті удару 2 людини загинули, 4 дістали поранення, 2 будинки зруйновані та ще понад 30 пошкоджені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють МВС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міськради та в.о. міського голови Регіна Харченко у Telegram

"Росіяни вдарили сімома безпілотниками (попередньо, типу "Shahed") по об’єктах цивільної інфраструктури регіону. Пошкоджені будинки, інфраструктурний об’єкт, транспортні засоби та гаражні приміщення".

В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко уточнила, що у місті зруйновані 2 приватних будинки, також пошкоджені 12 багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків у двох районах міста.

"На місцях розгорнуто намети міськради. Представники райадміністрацій фіксують інформацію про пошкоджене житло, консультують людей" , – повідомила Харченко.

Нацполіція і голова ОВА Іван Федоров показали фото наслідків російських ударів по Запоріжжю.

Передісторія: