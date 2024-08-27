Мінфін: Видатки на оборону досягли трильйона грн з початку року
Видатки держбюджету на оборону досягли 1 трлн грн з початку 2024 року, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 трлн грн у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету
У липні з держбюджету використано 161,6 млрд грн на потреби оборони.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
- медичне забезпечення
- інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.
У міністерстві закликають підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестувати у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України.