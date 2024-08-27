У Польщі активізували пошуки "об'єкта", що залетів з території України
У Польщі вирішили збільшити кількість військових, які беруть участь у пошуках невідомого об'єкта, що порушив повітряний простір Польщі з території України. Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, повідомляє Європейська правда.
Пошуки відучора тривають на території гміни Тишовце в її північно-західній частині.
"На місці події вже перебуває понад 100 солдатів Сил територіальної оборони. Це наземні пошуково-рятувальні групи", – повідомив Горишевський.
Водночас він додав, що наразі не планується збільшувати територію, на якій проводяться пошуки.
Раніше зазначали, що пошуки ведуться переважно у лісових масивах та на сільськогосподарських полях.
"Наземні пошуково-рятувальні групи Сил територіальної оборони підтримують оперативні війська в районі гміни Тишовце. Солдати 2-ї Люблінської та 19-ї Надбужанської бригад територіальної оборони залучені до пошуку об'єкта, який сьогодні вранці влетів у повітряний простір Польщі" – вказували військові напередодні.
Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.
Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.
Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.