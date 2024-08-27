Кількість завантажень Telegram після арешту Дурова зросла – ЗМІ

Арешт засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова у Франції починає впливати на популярність і рейтинг застосунку. Про це пише видання TechCrunch, повідомляє Економічна правда.

Як зазначає видання, попри занепокоєння щодо контенту у Telegram, наразі спостерігається зростання кількості завантажень застосунку. Це дало йому змогу посісти друге місце в чарті соцмереж App Store і збільшити глобальні завантаження на iOS на 4%.

У Франції, де був затриманий Дуров, додаток піднявся на 1 місце в категорії "Соціальні мережі" в App Store і став 3 найкращим додатком в цілому.

Нагадаємо, французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram. Макрон запевнив, що рішення про затримання засновника Telegram Дурова не є політичним.

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.