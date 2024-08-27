НБУ запроваджує ліміт 150 000 грн на карткові перекази з 1 жовтня

Нацбанк з 1 жовтня встановлює тимчасовий (на пів року) місячний ліміт 150 000 грн на карткові перекази фізичних осіб. Про це йдеться в повідомленні НБУ, повідомляє Ліга.Фінанси.

Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Ліміт не застосовуватиметься у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Мета обмежень – боротьба із "дропами". Так називають людей, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік.

"Проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів для взаємодії в межах повноважень. Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми" , – йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк анонсував ще п'ять рішень, які плануються для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях:

ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією;

запровадження правових норм для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем;

створення реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах. Будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру та надалі використовуватиметься учасниками ринку;

внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження НБУ для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами;

посилені вимоги до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів. А також підвищення ефективності систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.

За даними НБУ, за 2023 рік обсяги переказів із використанням карток "P2P" стабільно збільшувались – з 210 млрд грн у січні до 247 млрд у грудні.

НБУ визнав, що це свідчить про певну "аномальну поведінку цього сегменту платіжних операцій". Простіше кажучи, це свідчення зростання тіньових платежів за певними схемами – для ухилення від сплати податків, чи навіть відмивання злочинних коштів.