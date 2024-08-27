Прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляція

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 27 серпня 2024 року, дає пресконференцію. Вона відбувається після форуму з обговорення питань війни та майбутніх кроків України до миру, повідомляє РБК-Україна.

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Пресконференція Зеленського щодо миру в Україні

Як і анонсувалося в ОП, сьогодні відбувся форум за участю керівників державних інституцій, який завершується пресконференцією президента України. Тема обговорення - війна та кроки України на шляху до справедливого миру.

Наразі глава держави розпочинає спілкування з журналістами.

Зазначимо, в понеділок на Банковій зазначили, що представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня.

Від кожного ЗМІ можна було акредитувати одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа. Про час і місце проведення заходу журналістам повідомили в листі-підтвердженні акредитації.

Коли та як пройшла попередня пресконференція президента

Нагадаємо, що попередня пресконференція Зеленського проходила 15 липня. Вона була неанонсованою та була присвячена підсумкам саміту НАТО, а також іншим міжнародним подіям, важливим для України.

Під час спілкування з журналістами глава держави зокрема розповів, як ставиться до можливої зміни політики в США після виборів, відповів, чи будуть кадрові зміни в українському уряді та оцінив процес мобілізації в Україні.

Перед цим пресконференція лідера України проходила у швейцарському Бюргенштоку по завершенні пленарної частини саміту миру. Тоді лідери делегацій відповідали на запитання преси, згодом Зеленський дав окрему пресконференцію.

Тоді він заявив, що Москва робила все, щоб багато лідерів не доїхали на саміт. Лідери зауважили, що не очікували, що на захід зберуться 101 країна та організація.

Також Зеленський запевнив, що допомога від партнерів не слабшає, але її недостатньо, щоби перемогти. Також він сказав, що Китай не є ворогом України та закликав тиснути на Росію дипломатією та силою.