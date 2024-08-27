Зеленський спростував, що операція на Курщині зірвала "енергетичну" зустріч з РФ

Операція Сил оборони у Курській області абсолютно не пов'язана з "енергетичною" зустріччю в Катарі. Водночас вона є одним із пунктів плану перемоги України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє РБК-Україна.

"Не пов'язані абсолютно речі Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів формули миру. Чи пов'язана Курська операція із другим самітом миру? Так. Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України" , - заявив президент.

"Енергетична" зустріч

В середині серпня The Washington Post заявило про те, що цього місяця Україна та Російська Федерація планували відправити свої делегації в Доху для перемовин з метою укладання угоди щодо припинення ударів по енергетиці, а також енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Пізніше голова Міністерства енергетики Герман Галущенко спростував чутки про нібито зірвані переговори з росіянами. Він заявив, що Україна не веде перемовини з терористами й жодного діалогу через посередників також не було.

Водночас Галущенко розповів, що 22 серпня пройшов саміт в режимі онлайн з питань третього пункту Формули миру, який стосується енергетичної безпеки.