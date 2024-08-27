У Франції продовжили арешт Дурова ще на 48 годин

Суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою засновника месенджера Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. З посиланням на France24, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомили у паризькій прокуратурі, у понеділок увечері наказ про затримання Дурова був продовжений на 48 годин.

Після того, як встановлений термін сплине, Дурова повинні або звільнити, або висунути йому обвинувачення.

Нагадаємо, 24 серпня французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту під Парижем.

Ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування, подробиці якого офіційні особи не розкривали.

Звинувачення Дурову можуть висунути, оскільки в його месенджері немає модерації. При цьому адміністрація Telegram не співпрацює із владою в рамках розслідувань злочинів.

Пізніше стало відомо, що Дурова звинувачують у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів.