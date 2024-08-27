В Одесі викрили групу, яка збувала наркотики майже по всій Україні

Служба безпеки України та Національна поліція нейтралізували злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.﻿﻿ З посиланням на СБУ, Офіс генпрокурора, повідомляє Українська правда.

За даними слідства, мешканці Київської області на початку 2023 року створили злочинну організацію, до якої залучили понад десятьох осіб з різних регіонів України – Києва, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей.

У спеціально пристосованих приміщеннях учасники угруповання організували виготовлення наркотиків. Потужності нарколабораторії, облаштованої на території одного з дачних кооперативів Одеси, дозволяли їм виготовляти до 100 кг наркотиків щомісяця. В подальшому вони збували "товар" через мережу Інтернет з використанням чат-ботів, а також відправляли через поштового оператора.

Правоохоронці одночасно провели понад 40 обшуків у 15 регіонах країни, у тому числі у нарколабораторії. Вилучили понад 280 літрів прекурсорів, майже 17 кг заборонених речовин, технологічне обладнання нарколабораторії, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони та оргтехніку.

Серед вилученого у фігурантів – великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP, зазначають в СБУ.

Було затримано 10 учасників злочинної організації, серед яких – лідери та наближені до них особи.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.