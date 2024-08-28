У Татарстані призупинили роботу двох аеропортів через загрозу безпілотників (Оновлено)

Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" вранці 28 серпня в аеропортах російських Казані та Нижньокамська в Татарстані запроваджено тимчасові обмеження - ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Росавіація, "РИА Новости", Baza, Shot.

За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

Затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.

Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.

Оновлено: Пропагандисти також пишуть, що призупинено другий аеропорт Татарстану - у Ніжекамську.

В обох аеропортах діє план "Килим" через загрозу атаки БПЛА.

Аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Наразі в Казані затримано близько 20 рейсів.

Тим часом співробітників кількох казанських підприємств евакуювали.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.