Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-генерала СБУ Наумова
Державного бюро розслідувань повідомляє, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, повідомляє Українська правда.
"26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр".
Наумова затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було €592 000, $120 000 та два дорогоцінні камені.
Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.
Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.
Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.
Передісторія:
- Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
- У червні 2022 року "Українська правда" дізналася від своїх джерел, що на кордоні Сербії Наумова затримали за підозрою у відмиванні коштів. Він їхав до Північної Македонії. В автомобілі знайшли заховані багато валюти і два смарагди. Наумова затримала місцева поліція.
- На початку 2024 року апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, і справу повернули до суду.
- Нацагентство із запобігання корупції промоніторило спосіб життя колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова і виявило ознаки корупції на понад 32,7 млн грн.