ЗМІ: Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду щодо України

Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якого лежить допомога Україні. Дві країни підтвердили зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 28 серпня, прибув до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Політики обговорили новий договір між двома країнами, в основі якого лежить оборонна угода щодо України.

На спільній пресконференції Стармер сказав, що нова угода розширює велике оборонне співробітництво між Великобританією та Німеччиною, щоб країни разом "протистояли загрозам нестабільного світу".

"Це, звичайно, означає спільну рішучість відстоювати безпеку нашого народу та ширшого європейського континенту - і це починається з нашої непохитної підтримки України", - сказав прем'єр Британії.

За його словами, Британія та Німеччина як країни Європи, які зробили найбільший внесок у військові зусилля України, і як країни з найбільшими витратами на оборону серед європейських країн НАТО, "надто добре знають своє зобов'язання перед українським народом, який воює не лише для того, щоб захистити себе, але і для всіх людей в Європі".

"Сьогодні ми підтвердили наше зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Стармер.

Допомога Британії та Німеччини

Обидві країни є лідерами з надання Україні військової допомоги. Британії однією з перших підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна надала українській армії танки Challenger, броньовану техніку та інше озброєння.

Німеччина передала Україні танки Leopard різних модифікацій, броньовані машини, зенітки, новітні ЗРК Patriot та IRIS-T, дрони та багато іншої зброї. Також обидві країни проводять навчання українських військових на своїй території.

Нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.