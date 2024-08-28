Шольц і Стармер заявили, що нових рішень про удари по території РФ немає

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявили про відсутність нових рішень з боку їхніх країн щодо обмежень на використання зброї, яку вони передали в Україні. Про це Стармер і Шольц сказали на пресконференції в Берліні, повідомляє Європейська правда.

У керівників двох урядів запитали, чи обговорювали вони зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її на території Росії.

На це Стармер відповів, що "ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку". При цьому він наголосив, що "ніяких нових або інших рішень не було прийнято".

"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї з цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було прийнято" , – сказав Стармер.

Шольц підкреслив, що Німеччина є одним з найбільших прихильників України в Європі і збирається продовжувати цю підтримку".

"Що стосується поставок зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає" , – зазначив глава уряду Німеччини.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів у питанні дозволу для України бити далекобійною зброєю по території Росії.

ЗМІ повідомляли, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до США дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.

Видання The Telegraph з посиланням на джерела зазначало, що Британія підтримує ідею ударів ракетами Storm Shadow по Росії, але боїться проблем зі США.