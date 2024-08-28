З Павла Дурова зняли арешт у Франції - ЗМІ
Генерального директора Telegram Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції, передали до суду. Можливо, йому пред'являть обвинувачення. З посиланням на Le Figaro, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як нагадує видання, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав жодних заходів щодо поширення злочинного контенту в Telegram.
"Поліція зняла арешт з керівника Telegram Павла Дурова, заарештованого за дванадцять злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, в середині дня в середу (28 серпня, - ред.)", - пише Le Figaro.
Звинувачення проти генерального директора Telegram включають:
- відмову надати інформацію, необхідну для перехоплення, дозволеного законом;
- співучасть у правопорушеннях і злочинах, організованих на платформі. Мова йде про торгівлю наркотиками, дитячу порнографію, шахрайство та організоване відмивання грошей;
- надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності без належного декларування.