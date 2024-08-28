З Павла Дурова зняли арешт у Франції - ЗМІ

Генерального директора Telegram Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції, передали до суду. Можливо, йому пред'являть обвинувачення.﻿ З посиланням на Le Figaro, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як нагадує видання, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав жодних заходів щодо поширення злочинного контенту в Telegram.

"Поліція зняла арешт з керівника Telegram Павла Дурова, заарештованого за дванадцять злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, в середині дня в середу (28 серпня, - ред.)" , - пише Le Figaro.

Звинувачення проти генерального директора Telegram включають: