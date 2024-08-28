На хабарі погорів заступник начальника Бучанського ТЦК

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області. З посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, військовий сприяв в отриманні довідок від ТЦК та СП з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тис. грн.

Підозрюваного затримано після отримання останньої частини хабаря - 1400 доларів.

Посадовцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч 3 ст. 368 КК України). Наразі, йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.