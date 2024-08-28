З'явилися фото пожежі після атаки на нафтобазу "Атлас" у РФ

Українська розвідка уразила російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області, що неподалік міста Каменськ-Шахтинський. Там зберігались нафтопродукти для російської армії.﻿ З посиланням на "Радіо Свобода", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На опублікованих фото, видно, що горять два резервуари з паливом, а ще декілька мають сліди пошкоджень. Ймовірно, атака на нафтобазу відбулась цієї ночі.

t.me/svoboda_radio

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t.me/svoboda_radio

Варто зауважити, що Україна офіційно не підтверджувала атаку на нафтобазу. Однак джерела РБК-Україна в спецслужбах заявляли, що ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський.

Нафтобаза "Атлас" у Ростовській області є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії. Цей об'єкт відіграє важливу роль у військовій логістиці РФ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

28 серпня 2024 року нафтобаза була атакована українськими дронами, що спричинило масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів з паливом​.

Варто зауважити, що Україна систематично атакує російські НПЗ. Зокрема це є відповіддю на удари російських військ по українській енергетиці.

У місті Пролетарськ Ростовської області вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українського безпілотника.

Також сьогодні в Кіровській області РФ вперше під атаку українських дронів потрапила нафтобаза. Об'єкт знаходиться у понад 1000 км від кордону з Україною. На місці виникла пожежа.