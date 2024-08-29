Ізраїльська армія атакувала низку військових об'єктів "Хезболли" у Лівані
Терористи "Хезболла" обстріляли північні райони Ізраїлю. ЦАХАЛ відповіла масштабними ударами по об'єктах бойовиків у Лівані. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що після звуку сирен о 16:52 військові виявили снаряд, що перетнув кордон з Ліваном і впав на території району Верхньої Галілеї. Про постраждалих не повідомлялося.
Вдень 28 серпня ЦАХАЛ вдарила по низці об'єктів військової інфраструктури "Хезболли" в районі Айн-ель-Тінех на ліванській території.
Також ізраїльські солдати виявили терористів, що діяли у військовій структурі "Хезболли" в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього армія Ізраїлю завдала удару по структурі, в якій діяли терористи.
Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по спостережних пунктах "Хезболли" в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.
Загроза масштабної війни на Близькому Сході
З початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання "Хезболла" почали регулярно обстрілювати Ізраїль з території Лівану. Таким чином вони висловлюють підтримку союзникам з палестинського руху ХАМАС.
Так, 25 серпня ліванські терористи обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. Бойовики начебто випустили вбік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша". ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.
США вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.
За даними ЗМІ, Ізраїль і терористи "Хезболла" не прагнуть поглиблення ескалації ситуації.
Іран також заявив про небажання загострення відносин з Ізраїлем.