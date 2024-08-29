У Словаччині різко скоротилася кількість українців, які отримують допомогу на житло

У Словаччині різко скоротилась кількість українців, які отримують компенсацію на житло. З липня допомога надається тільки перші 120 днів, повідомляє РБК-Україна.

Також зменшилась кількість власників житла, які мали право на ці виплати, повідомляє novyny.sme.sk.

За скількох біженців виплачують компенсації власникам житла

З 1 липня у Словаччині змінили правила надання безкоштовного житла для українських біженців. Тепер компенсацію власникам за безкоштовне розміщення українців виплачують лише перші 120 днів. Виняток зробили для вразливих категорій.

Як повідомив речник МВС Словаччини Матеє Нойманн, у липні кількість українців з тимчасовим захистом, які отримують компенсацію на житло у Словаччині, суттєво знизилася. У червні жителі Словаччини отримували виплати за розміщення понад 33 тисяч переселенців з України, тоді як у липні – за понад 8000.

Він зазначив, що за проживання українських біженців липні 2024 року виплати склали 1,2 млн євро, а у червні ця сума досягала майже 5 млн євро.

Також зменшилася й кількість власників житла, які мали право отримувати цю компенсацію за розміщення українців. У червні допомогу отримували понад 10 тисяч людей, а в липні – лише 3440.

Попри зміни правил потік українських біженців до Словаччини зростає. У червні Словаччина зареєструвала 2351 людину, яка подала заявку на статус захисту, а в липні цей показник зріс майже до 3000.

"З початку надання тимчасового притулку до 22 серпня 2024 року в Словаччині всього подало заявки 153 070 осіб. Водночас зареєстровано 25 748 випадків, коли українці анулювали статус тимчасового притулку" , – зазначив чиновник.

Нові правила виплат на житло для українців

За новими правилами з 1 липня, допомога за проживання українців надається лише перші 120 днів з моменту першого отримання тимчасового притулку в Словаччині. Протягом більш тривалого часу допомога буде доступна лише для незахищених осіб:

діти до 5 років;

особи, які за ними доглядають;

люди з інвалідністю;

або старше 65 років.

Водночас розмір компенсацій не змінився. За одну ніч проживання українців у квартирах чи будинках сімейного типу виплата становить 5 євро на людину, незалежно від віку. Максимальні суми залежно від кількості житлових кімнат такі, як і були:

1-кімнатне житло - 390 євро;

2-кімнатне житло - 540 євро;

3-кімнатне житло - 720 євро4

4 і більше – 900 євро.

В інших об’єктах для проживання, які не призначені для підприємницької діяльності, компенсуватимуть 6 євро за ніч на людину.

Міністерство транспорту більше не надаватиме допомогу на проживання відповідно до закону про підтримку туризму.

Нагадаємо, ми писали, у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту. Тепер подати документи можна до будь-якого відділення поліції у справах іноземців, але попередньо необхідно зареєструватися онлайн.