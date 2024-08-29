Міноборони: Україна обговорює створення "щита ППО" над заходом України

Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення "щита ППО" над Західною Україною. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня, повідомляє Європейська правда.

Умєров нагадав, що Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Ми обговорили подальші плани з постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів до них. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону.

Також ми продовжуємо консультації, зокрема у двосторонніх форматах, щодо створення "щита ППО", так званого "пояса безпеки" над західними областями країни" , – написав Умєров у своєму X (Twitter).

Він подякував союзникам за надану та обіцяну підтримку.

"Все більше і більше союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї для самозахисту, відповідно до норм міжнародного права" , – додав міністр.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

27 серпня президент зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.

У Польщі в середу заявили, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО викликає скептичну оцінку серед країн НАТО.