Як встановити камеру відеоспостереження своїми руками?

Встановлення камери відеоспостереження може здатися складним, але, якщо розібратися, ви впораєтеся з цим самі. Все, що потрібно, – трохи терпіння, базові навички роботи з інструментами та увага до деталей. Для того, щоб вам було легше зрозуміти, як встановлюється камера відеоспостереження, ми підготували покроковий план, детальніше з яким можна ознайомитись у відео огляді. У цій статті ми розглянемо встановлення IP-камери, яка підходить для невеликих приміщень, таких як квартири, приватні будинки, під'їзди, СТО та ін.

Підготовка до встановлення відеоспостереження

Перш ніж розпочати встановлення, необхідно підготувати все необхідне обладнання та інструменти. Розглянемо приклад із двома різними типами камер: вуличною IP-камерою Hikvision та внутрішньою Wi-Fi-камерою Ezviz. У кожної з них свої особливості: перша вимагає провідного підключення та монтажу в певному місці, тоді як друга бездротова і може бути легко переміщена по об'єкту.

Щоб встановити бездротову Wi-Fi камеру, просто вибираєте місце з доступом до розетки, підключаєте живлення, завантажуєте програму на телефон і налаштовуєте камеру, дотримуючись інструкцій, що додаються до пристрою. Єдине, що може знадобитися додатково, це карта пам'яті для запису відео.

З дротовою камерою трохи складніше. Вам знадобляться:

Вита пара (провід із запасом по довжині), PoE інжектор для подачі живлення;

Карта пам'яті або відеореєстратор (якщо багато камер);

Ізоляційна стрічка, стяжки, перехідники, конектори;

Шматочки, плоскогубці, викрутка, кримпер (для обтиску проводів);

Перфоратор для свердління отворів.

Вибір місця встановлення та монтаж камери

Визначте оптимальне місце для встановлення камери. Воно має забезпечувати максимальний кут огляду, мінімізувати сліпі зони, а також враховувати погодні умови та рівень освітленості. Уникайте місць з яскравим освітленням, яке може засвічувати об'єктив, і вибирайте такі позиції, де камеру важко зняти або пошкодити. Якщо планується встановлення нічного підсвічування, це також варто враховувати на цьому етапі.

Якщо потрібно протягнути провід, доведеться просвердлити отвір у стіні. Кабель прокладайте акуратно, при можливості приховуйте його. Важливо вибрати зручне місце для розміщення кабелів зазвичай це вздовж стелі. Виту пару потрібно прокладати від квартири до місця встановлення камери, при цьому важливо акуратно його закріпити.

Після прокладання кабелю обтисніть його кінці за допомогою кримпера, щоб з'єднати їх із роз'ємом RJ-45. Потім можна розпочати монтаж камери. Додайте кріпильну наклейку (пластину) до стіни, позначте місця для свердління і просвердліть отвори. Закріпіть камеру на пластині, не забудьте вставити картку пам'яті, якщо потрібно. Підключіть її до мережі через Ethernet-кабель та PoE інжектор. Переконайтеся, що камера надійно зафіксована та спрямована у потрібний бік.

Завершення налаштування та підключення до ПЗ

Коли камеру встановлено, увімкніть її та налаштуйте через програму на комп'ютері або в мобільному додатку. Перевірте зображення, підкоригуйте кут огляду та фокус, щоб все працювало ідеально.

Ось і все! Встановлення завершено. Звичайно, якщо відчуєте, що завдання надто складне, завжди можна звернутися до професіоналів. Але спробувати зробити все самому – це цікавий та корисний досвід