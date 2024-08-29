Сили оборони: Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру

Російські війська контролюють близько 40% Часового Яру у Донецькій області. Місто розбите внаслідок російського вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі телемарафону.

"На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до каналу. Це приблизно 40% цього міста", - сказав він.

Як пояснив речник, у разі захоплення Часового Яру російські окупаційні війська отримають тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, а також логістичним шляхом між ними.

Полухін додав, що Часів Яр розбитий внаслідок бойових дій, як це було з Бахмутом та Авдіївкою.

"Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", - сказав представник 24 ОМБр.

Бої за Часів Яр

Місто Часів Яр знаходиться у східній частині Донецької області. Цей населений пункт - наступне місто після Бахмута. Воно розташоване за 10 км від Бахмута і за 65 км від Донецька. До повномасштабної війни там мешкало приблизно 14 тисяч осіб.

На цьому напрямку довгий час точаться важкі бої. Часів Яр відкриває шлях на Краматорську агломерацію та до таких міст Донецької області як Костянтинівка та Дружківка.

Як зазначали у Генштабі, на Краматорському напрямку за останню добу українські захисники зірвали 11 спроб прориву противника. Загалом на фронті за останню добу відбулося 195 бойових зіткнень.