Білоруська авіація вперше збила "Шахед" на своїй території – "Гаюн"

У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського "Шахед". Він вкотре залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні вночі (на 29 серпня, - ред) під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі, в Єльському районі. Це сталося о 03:30" , - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, після заходу "Шахеда" в повітряний простір Білорусі "винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником", а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області "чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі" .

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", - констатував "Гаюн".

Обстріли РФ по Україні та зальоти дронів РФ до Білорусі

Російські війська постійно атакують Україну, застосовуючи як дрони, так і ракети. Причому останнім часом стало не рідкістю, що російські "Шахеди" залітають на територію Білорусі під час обстрілів по Україні.

Вперше подібний випадок стався 12 липня, потім - 13, 16 та 31 липня. Загалом, як раніше підрахував "Гаюн", щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень. До цього білоруські військові лише піднімали авіацію в небо у таких випадках, але не застосовували її.