У МОН розповіли, як працюватимуть дитячі садки з 1 вересня

В Україні розробили рекомендації щодо організації освітнього процесу в садочках на 2024-2025 навчальний рік, повідомляє РБК-Україна.

Міністерство освіти і науки України (МОН) розповідає про особливості роботи дитячих садків із 1 вересня 2024 року.

Скільки дитячих садків працюють в Україні

Станом на 1 червня 2024 року в Україні працюють 11 918 закладів дошкільної освіти, з яких більшість надає освітні послуги в очній формі. Загалом, 8665 закладів працюють у традиційному режимі, забезпечуючи освіту для 564 806 вихованців. Дистанційна форма навчання реалізується в 1933 закладах, де навчаються 106 696 дітей. Ще 1320 закладів функціонують за змішаною формою, охоплюючи 83 424 вихованців.

Інклюзивну освіту в Україні забезпечують 6860 груп, де здобувають освіту та отримують корекційні послуги 12 814 дітей. У спеціальних групах, яких нараховується 2989, навчаються 35 290 дітей.

У МОН зазначають, що загальний рівень охоплення дошкільною освітою серед дітей дошкільного віку становить 73,1%. Основним форматом організації роботи закладів залишається очний (денний), проте, враховуючи безпекову ситуацію в різних регіонах країни, керівники військових адміністрацій та засновники можуть ухвалювати рішення щодо впровадження дистанційного або змішаного формату навчання.

Очний формат роботи дитсадків

В Україні основним форматом роботи закладів дошкільної освіти залишається очне (денне) навчання. Однак через безпекову ситуацію в різних регіонах, керівники військових адміністрацій можуть запроваджувати дистанційне або змішане навчання.

Формат освітнього процесу може змінюватися протягом року, щоб оперативно реагувати на загрози. Усі дитячі садки мають бути обладнані системами безпеки, а персонал повинен бути підготовленим до надзвичайних ситуацій. Особлива увага приділяється облаштуванню укриттів для дітей. Відповідальність за їх створення покладається на суб’єктів, визначених законом.

Змішаний формат роботи дитсадків

В умовах обмеженого доступу до очних занять у дитячих садках можуть бути створені групи короткотривалого перебування для здобуття дошкільної освіти. Ці групи дозволяють дітям отримувати необхідні освітні послуги навіть у складних умовах, зокрема, в укриттях. Організація такої форми навчання можлива за погодженням з військовими адміністраціями та місцевими громадами, які через об’єктивні причини не можуть повністю відновити роботу дитячих садків.

Групи короткотривалого перебування формуються на запит батьків і можуть працювати від 2 до 4 годин щоденно або 2–3 рази на тиждень. Це особливо актуально для закладів, чиї укриття не мають можливості вмістити всіх дітей та персонал.

Під час змішаного формату навчання, якщо пролунає сигнал «Повітряна тривога» або інші сигнали небезпеки, освітній процес негайно переривається. Учасники організовано переміщуються до укриття, де можуть продовжувати навчання до завершення тривоги. Після скасування тривоги заняття відновлюються у приміщеннях ЗДО або за межами закладу з урахуванням необхідних коригувань.

Дистанційний формат роботи дитсадків

У разі, якщо дитячий заклад знаходиться в зоні потенційної небезпеки, але не має можливості облаштувати укриття, перевага надається дистанційній формі освіти

У МОН наголошують на важливості партнерської взаємодії між педагогами та батьками дошкільнят у таких умовах.

Особливу увагу слід приділити батькам, чиї діти навчаються дистанційно. Важливо не лише забезпечити їх інформаційною та ресурсною підтримкою, але й надавати практичні консультації та зворотний зв’язок, особливо щодо безпеки.

Педагоги та практичні психологи повинні надавати батькам чіткі та зрозумілі інструкції щодо дій як в екстремальних ситуаціях, так і в повсякденному житті. Це включає навчання методам недискримінаційного ставлення, ненасильницького спілкування, а також обґрунтованому підходу до заборон і дозволів. Крім того, важливо звернути увагу на інформаційну безпеку. Батьки мають контролювати, який контент отримують діти, оскільки малюки можуть натрапити на інформацію, не призначену для них, яка може негативно на них впливати.

Що робити вихователям під час повітряної тривоги

У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога», всі працівники дитячих садків без винятку повинні дотримуватися наступного плану дій: