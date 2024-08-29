У Києві та 15 областях збільшили обсяги відключень електрики – "Укренерго"

У Києві та 15 областях енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії – з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.﻿ Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Раніше, оператор повідомляв, що три черги відключень діятимуть по всій країні лише з 15:00 до 22:00.

Зазначається, що вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

"Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно" , – йдеться у повідомленні.

З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, пише енергокомпанія.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.