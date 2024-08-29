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Окупанти прорвались бронетехнікою у центр Вовчанська, але відступили з втратами – ЗСУ

Окупанти прорвались бронетехнікою у центр Вовчанська, але відступили з втратами – ЗСУ
Фото: Facebook

Двома танками та парою МТЛБ російські окупанти спробували доставити особовий склад до центральної частини міста Вовчанська, але відступили з втратами.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Харків", повідомляє Українська правда.

"У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, поніс втрати та відійшов", – йдеться в повідомленні.

Загалом, за словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ не полишають спроб витісняти українських військових із займаних позицій.

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.Запевняється, що Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 110 осіб. Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки.

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