Глава МЗС Латвії: Курська операція є елементом самооборони України

У Латвії наголошують, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, включає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії, а тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Браже наголосила, що 51-ша стаття статуту ООН надає Україні право завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії.

Вона зазначила, що на відміну від росіян, українці намагаються діяти так, щоб не допустити жертв серед цивільного населення на території РФ.

"Тому цей наступ (у Курській області – Ред.), на наш погляд, також є правом на самооборону", – підкреслила очільниця латвійського МЗС.

Відповідаючи на запитання про тренувальні місії ЄС для українських військових, глава МЗС Латвії зазначила, що ЄС здійснював і продовжує реалізовувати тренувальні місії для українських військових та додала, що зараз у ЄС немає дискусій про нові тренувальні місії для України.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.