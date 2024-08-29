Суд стягнув в дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині Роману Потерлевичу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють САП, джерело УП.

"29 серпня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та стягнення його в дохід держави, що належить керівнику одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області (ОМТЦК)".

За даними УП, йдеться, про Романа Потерлевича. На підставі матеріалів ДБР та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що близький родич керівника ОМТЦК за його дорученням набув актив у виді новозбудованої квартири у передмісті Вінниці вартістю понад 1,9 млн грн.

Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави цього активу.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі, зазначають прокурори.

Зазначено, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.