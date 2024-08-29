Подоляк пояснив, чому переговори з Путіним сьогодні неможливі

Наразі є принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-які перемовини із диктатором Володимиром Путіним наразі неможливі. В першу чергу, мова йде про недовіру до росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Неможливість довіряти росіянам

За словами Подоляка, ще у 1928-му за ініціативи Кремля було підписано пакт Литвинова, який передбачає відмову від війни в якості інструмента державної політики.

Відтоді СРСР й його правонаступниця Російська Федерація розв'язали десятки війн та порушили сотні угод, серед яких, наприклад, Будапештський меморандум 1994-го і Договір про українсько-російський кордон від 2003 року.

Неможливість справедливих репарацій

Збитки України від початку війни, згідно з різними оцінками, коливаються в межах від 700 мільярдів до 1 трильйона доларів. Росія, зі свого боку, не здатна виплатити таку компенсацію, у зв'язку з чим потрібен механізм під міжнародним контролем, який подібний до того, за яким Ірак відраховував відсотки від нафтогазових прибутків на користь Кувейту, що пережив іракську окупацію в 1990–1991 роках.

"Але побудова такого механізму можлива лише за умови сприяння з боку уряду держави, що здійснила агресію. В Іраку для цього знадобилося позбавити посади, заарештувати й стратити Саддама Хусейна. Висновок зрозумілий і щодо Путіна особисто", - додав він.

Неможливість покарання воєнних злочинців

Найголовнішим злочинцем в Росії є диктатор Путін. Відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду голова Кремля не має імунітету щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду. Це, своєю чергою, означатиме, що він до останнього опиратиметься розслідуванню та не видаватиме своїх підлеглих.

"Усі війни з часом закінчуються, починаються переговори, підписуються мирні договори. Завадою на шляху до цього є лише одна особа. Прізвище цієї особи очевидне й дуже криваво вже вписане в історію", - написав Подоляк.

Переговори з Росією

Додамо, що президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо неможливості діалогу з Путіним. Для відновлення переговорів Росія повинна вивести своїх терористів з території України, змінити політичну еліту, визнати вчинення злочинів та видати організаторів війни для трибуналу.