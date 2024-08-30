Ізраїль вдарив з авіації по ракетних установках "Хезболли" у Лівані

Ізраїль завдав авіаударів по пускових ракетних установках бойовиків угруповання "Хезболла" на території Лівану. Операція відбулася на тлі обстрілу з боку цієї країни по півночі Ізраїлю.﻿ Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Як розповіли в ЦАХАЛі, військового командування, нещодавно ізраїльські винищувачі атакували кілька ракетних систем "Хезболли" на півдні Лівану. Дане озброєння було визнане таким, що становило загрозу для Ізраїлю.

"В результаті одного з успішних ударів по пускових установках було виявлено кілька снарядів, що рухалися в бік території Ізраїлю. Один снаряд потрапив з Лівану в район Мігдал Тефен і впав на відкритій місцевості" , - розповіли у ЦАХАЛ.

Також зазначається, що даних про постраждалих не надходило. У цьому регіоні на півночі країни під час обстрілу лунали сирени.

"Решта снарядів не потрапили на територію Ізраїлю" , - додали в ізраїльському військовому відомстві.

Обстріли з боку Лівану й удари Ізраїлю

Нагадаємо, між Ізраїлем та Ліваном, де діє підтримуване Іраном ісламістське угруповання "Хезболла", обстріли відбуваються не рідко. Проте нині удари суттєво почастішали, й загострення відбувається на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що угруповання "Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл території Ізраїлю 3 серпня. А перед тим, 27 липня, "Хезболла" завдала удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, і внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.

Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".

Повідомлялося, що за даними ЗМІ, Ізраїль готувався до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли".

Також повідомлялося, що 20 серпня ізраїльська армія вдарила по складах ліванського угруповання в долині Бекаа. А нещодавно війська Ізраїлю вдарили по об'єктах "Хезболли" в районах Марун ель-Рас і Айта аш-Шаб на півдні Лівану.

Пізніше, 25 серпня, бойовики "Хезболла" з Лівану обстріляли Ізраїль сотнями ракет і безпілотників. ЦАХАЛ відповів на атаку ударами по об'єктах "Хезболли" в Лівані.

Додамо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що ця перестрілка загрожує перерости у регіональну війну на Близькому Сході.