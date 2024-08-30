Росіяни заявили про атаку дронів у кількох областях та Криму

На території РФ у кількох областях та в тимчасово окупованому Криму у ніч проти 30 серпня працювали засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під ударом нібито був, зокрема, Калузький аеропорт, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Міноборони РФ, губернатора Калузької області Владислава Шапши, та російські Telegram-канали.

В оборонному відомстві країни-агресора у ранковій заяві відзвітували, що цієї ночі засобами ППО начебто були знищені 18 безпілотників літакового типу. Російська сторона традиційно обвинувачує Україну в цьому повітряному ударі.

Так, в Міноборони РФ стверджують, що загалом були ліквідовані:

11 безпілотників - у Брянській області,

4 дрони - у Калузькій області,

2 БПЛА - в окупованому Криму,

та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.

Як заявив калузький губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".

"На місцях знищення працюють оперативні групи" , - додав російський чиновник.

Натомість Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.

У повідомленні росмедіа розповідається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Та зазначається, що внаслідок дронового удару є руйнування.

"Попередньо жертв немає, є руйнування" , - йдеться в публікації.

Додамо, що згідно з відкритими даними, поблизу міжнародного аеропорту міста Калуги (Грабцево) базується загін вертольотів Ка-26 "Газпромавіа".

Аеропорт "Калуга" на карті, приблизна відстань до України складає 400 км (фото: скрін wikipedia.org)

Атаки дронів у Калузькій області

Нагадаємо, цей регіон у Росії не вперше зазнає ударів із застосуванням безпілотників.

Так, наприклад, у травні дронами був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області, після чого на об'єкті була пожежа і стався витік нафти.

Також раніше джерела в українській спецслужбі розповіли, що атака на НПЗ у Калузькій області у ніч проти 10 травня була операцією ГУР Міноборони.

Крім того, нагадаємо, що у РФ заявляли про атаки безпілотників у Калузькій області ще влітку минулого року.