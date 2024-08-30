Російських найманців повертають з Африки до Курської області – ЗМІ

Найманці з російської бригади під назвою "Ведмеді" залишають Буркіна-Фасо. Їх повертають, щоб відобразити наступ ЗСУ у Курській області. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними видання йдеться про групу чисельністю близько ста осіб. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре.

Le Monde пише, що причиною від'їзду російських найманців з Африки є їх переведення під Курськ для оборони області від настання ЗСУ, що триває з 6 серпня. Журналісти вийшли на зв'язок по Telegram із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим, - і той підтвердив інформацію про виведення бойовиків.

У бригаді "Ведмеді" заперечують зв'язок із Міноборони РФ. Однак, є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства. Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курирує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

Військова хунта захопила владу у Буркіна-Фасо у 2020 році. Хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією. Після переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.

У серпні Військові хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру звернулися до Ради Безпеки ООН з листом, у якому засудили передбачувану підтримку Україною повстанських угруповань у регіоні Сахель у Західній Африці. Це сталося після розгрому найманців "Вагнера" у Малі.