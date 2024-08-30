Close button

Bloomberg: На Європу чекає незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки

Bloomberg: На Європу чекає незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки
Фото: Рixabay

На Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. Спека затримається і в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

За прогнозами Atmospheric G2, на початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії, сказав Метью Дросс, метеоролог з компанії Maxar Technologies.

Як зазначає Bloomberg, глобальне потепління продовжує літню спеку в Європі на вересень та навіть жовтень. Це збільшує загрозу екстремальних погодних явищ, таких як повені, сильні шторми та лісові пожежі, але м'якіші умови також можуть затримати початок опалювального сезону, як у 2023 році.

На Європу чекає незвичайно теплий вересень після аномальної літньої спеки
www.bloomberg.com

Вересень важливий для енерготрейдерів, оскільки контракти на опалювальний сезон укладаються наприкінці місяця. Зростання попиту на охолодження підняло ціни на електроенергію до рекордних значень в Італії в серпні, але зима стане більш серйозним випробуванням для всього регіону.

За словами Джейсона Ніколса, метеоролога AccuWeather, у деяких регіонах, включаючи більшу частину Іспанії, Балкани та Східну Європу, посуха збережеться і у вересні.

На другу половину місяця прогноз невизначений, оскільки він залежатиме від впливу теплого Атлантичного океану і явища Ла-Нінья, що народжується, сказав Максар. Атлантичні температури були близькі до рекордно високих протягом кількох місяців, і історично це зігрівало Європу у вересні.

Залишки тропічних фронтів також можуть стати "темною плямою" вересня, потенційно обрушивши на Велику Британію, Францію та Іспанію сильні дощі та вітри, сказав Ніколс з AccuWeather. Минулого тижня залишки урагану "Ернесто" спричинили оголошення жовтого рівня погодної небезпеки в Шотландії, оскільки з боку Атлантики прийшов шторм "Ліліан".

Нагадаємо, що липень 2024 року увійшов до п'ятірки найспекотніших в історії Києва. За місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів. Наприкінці серпня спека повернулася до України, а у Києві температурні рекорди оновлювалися три дні поспіль після 25 серпня.

Укргідрометцентр прогнозує, що у вересні температура в Україні буде на 2 градуси вищою за норму.

Новини

Популярні теми форуму

analytics