ЗСУ розбили російських штурмовиків на Торецькому напрямку: трьох взяли в полон

Українські воїни розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку. Трьох окупантів вдалося взяти у полон, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Telegram.

На відео зафіксована бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" та 5-го стрілецького батальйону. Захисники під час зачистки населеного пункту взяли у полон трьох штурмовиків. Решта була знищена в бою.

Після цього бійці виконали не менше складне завдання - евакуація. У цей час ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому.

Полоненим надали домедичну допомогу. Українські воїни дочекалися сутінок та евакуювали окупантів з-під ударів їхніх "побратимів".

Що відбувається на фронті

Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. У ЗСУ зазначаються, що Покровськ потрібно розглядати не як окреме місто, а як напрямок Вугледар-Курахове-Покровськ.

Ситуація у Покровську складна, жителів просять оперативно евакуюватися.

Крім того, окупанти активно атакують на Торецькому напрямку, це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту.