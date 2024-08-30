Вартість нафти зростає на тлі напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту еталонних марок зростають вранці в останній робочий день літа, повідомляє Enkorr.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:08 за київським часом п'ятниці становить $80,18 за барель, що на $0,24 (0,3%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Напередодні ці контракти зросли в ціні на $1,29 (1,6%), до $79,94 за барель.

Термін біржового обігу жовтневих ф'ючерсів на Brent спливає із завершенням сесії у п'ятницю. Листопадові контракти, що активно торгуються, дорожчають під час торгів на $0,22 (0,28%), до $79,04 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшились у ціні на $0,18 (0,24%), до $76,09 за барель. У четвер контракт здорожчав на $1,39 (1,9%), до $75,91 за барель.

Підтримку котируванням надає напруженість на Близькому Сході. Зокрема винищувачі ізраїльських ВПС завдали ударів по кількох ракетних установках руху «Хезболла» на півдні Лівану, які становили загрозу Ізраїлю, повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у телеграм-каналі.

Іншим позитивним для нафтового ринку чинником стали опубліковані напередодні статдані, що підтвердили стійкість економіки США. Оцінку зростання ВВП країни у ІІ кварталі було переглянуто з підвищенням – до 3% у перерахунку на річні темпи з попередньо оголошених 2,8%.