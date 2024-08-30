Путін привітав Лукашенка з днем народження та нагородив орденом

Російський правитель Володимир Путін привітав із 70-м днем народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Зазначається, що Путін надіслав Лукашенку вітальну телеграму.

Очільник країни-агресора зазначив, що "дорожить добрими відносинами з білоруським колегою і висловив упевненість, що вони й надалі будуть разом робити все можливе для нарощування співпраці".

На сайті Кремля також опубліковано указ про нагородження Лукашенка орденом Святого апостола Андрія Первозванного.

Зазначається, що орден вручено, зокрема, "за великий особистий внесок в ефективну діяльність Союзної держави і розвиток відносин стратегічного партнерства".

Довідково: Орден Святого апостола Андрія Первозванного - найвища державна нагорода Росії.

Нагадаємо:

Режим Лукашенка підтримує війну, розв'язану Росією проти України.