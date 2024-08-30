Гарріс у першому інтерв'ю як кандидатки у президенти не згадала про Україну

Віце-президент США Камала Харріс дала перше інтерв'ю у ролі кандидата у президенти від Демократичної партії. Розмова зі ЗМІ тривала близько години й стосувалася переважно внутрішньоамериканських тем. При цьому про війну в Україні політикиня не згадала, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Головні заяви Гарріс зі спілкування з CNN:

Про плани на перший день роботи у Білому домі

На перше питання про те, що вона планує зробити в перший день перебування в Білому домі в разі обрання її президентом, Харріс відповіла, що її пріоритетом стане "зміцнення та підтримка середнього класу", включаючи податкові пільги та ініціативи щодо будівництва житла - усе це плани, про які вона оголосила з початку своєї кампанії, балотуючись на пост президента.

"Є кілька речей. Я скажу вам, що перш за все один із моїх найвищих пріоритетів - робити все можливе для підтримки та зміцнення середнього класу. Коли я дивлюся на прагнення, цілі та амбіції американського народу, я вважаю, що люди готові до нового шляху вперед у спосіб, яким живилися покоління американців - надією та оптимізмом" , - сказала Харріс.

Вона підтвердила прихильність до політики президента Джо Байдена з важливих для американських виборців питань.

Позиція щодо фрекінгу та імміграції

Також вона пояснила свою зміну у позиції зокрема щодо фрекінгу (методу видобування нетрадиційних покладів природного газу, як от сланцевий газ, газ ущільнених пісковиків, що міститься в щільній гірській породі. Фрекінг своєю чергою викликає тріщини у гірській породі, що дозволяє газу або нафті виходити на поверхню).

Журналістка нагадала, що у 2019 році Гарріс виступала за заборону фрекінгу на федеральних землях. Однак згодом, на посаді віце-президента, підтримала політику, що дозволяє розширення фрекінгових ліцензій. Вона зазначила, що її головна мета - боротьба зі зміною клімату. Вона також вказала на прийняття адміністрацією Джо Байдена закону про зниження інфляції, який забезпечив рекордні інвестиції в боротьбу зі зміною клімату.

"Мої цінності не змінилися" , - запевнила глядачів Харріс підкресливши, що вона лише "намагається досягти консенсусу" щодо важливих питань.

Що стосується імміграції, то кандидат у президенти США від демократів вважає, що імміграційні закони повинні дотримуватися та виконуватися, і зазначила, що вона єдиний кандидат у перегонах, який переслідував транснаціональні злочинні організації, бувши генеральним прокурором.

"Я єдина людина в цій гонці, яка фактично служила як генеральний прокурор, щоб забезпечити дотримання наших законів. І я б забезпечувала дотримання наших законів як президент у майбутньому. Я визнаю проблему" , - каже Гарріс.

Про можливість призначення республіканця до свого Кабінету

Вона також сказала, що відновить традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. На відміну від Дональда Трампа та Джо Байдена, які проігнорували цю можливість, Гарріс збирається віддати один портфель республіканцеві - щоб виправдати гасло про "президентство для всіх американців". Втім, за її словами, конкретної кандидатури наразі немає.

"Я вважаю, що важливо мати людей за столом, які мають різні погляди та різний досвід коли приймаються деякі з найважливіших рішень. І я вважаю, що для американської громадськості було б корисно, щоб член мого кабінету був республіканцем" , - заявила Гарріс.

Коротка відповідь на питання щодо критики Трампа

Харріс відповіла на закиди свого суперника Дональда Трампа про її расову приналежність. Вона швидко відкинула запитання щодо коментарів Трампа про те, що вона "змінила свою расову ідентичність".

"Те саме старе шоу. Наступне запитання, будь ласка" , - коротко відрізала політикиня.

Про зовнішню політику: без згадки про Україну, але з окресленням позиції щодо Ізраїлю

Говорячи про зовнішню політику, вона приділила увагу темі відносин з Ізраїлем, але не говорила про війну в Україні. Харріс заявила, що у разі перемоги на президентських виборах вона продовжить надавати підтримку та забезпечувати оборону Ізраїлю. За її словами, вона "підтримує сильний Ізраїль", але необхідно "укласти угоду".

"Бойові дії повинні припинитися. Ми маємо укласти угоду, яка дозволить звільнити заручників" , - заявила політик.

Продовжуючи говорити про ситуацію на Близькому Сході, Харріс зазначила, що залишається прихильною до необхідності "працювати над рішенням палестино-ізраїльського конфлікту".

Нагадаємо, що вибори президента у США заплановані на 5 листопада 2024 року, під час яких американці обиратимуть вже 47-го за рахунком президента країни.

Додамо, що згідно зі свіжими опитуваннями Bloomberg, Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах.