У Мінфіні прозвітували про зовнішню підтримку держбюджету за серпень

У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько 8,4 млрд дол зовнішнього фінансування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Із залучених 8,4 млрд дол, 5,5 млрд дол – гранти, 2,9 млрд дол – пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Зазначається, що серед донорів:

ЄС – 4,5 млрд дол (пільгове фінансування, грант);

США – 3,9 млрд дол (грант).

Кошти від ЄС – перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту – 2,9 млрд дол, гранту – 1,6 млрд дол.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

В повідомленні нагадують, що загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 24,5 млрд дол, із яких 6,6 млрд дол – гранти. Допомога від початку повномасштабної війни – 98 млрд дол.

Міжнародна підтримка спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України, в той час, як всі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.