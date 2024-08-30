Як знання англійської мови впливає на рівень заробітної плати

Англійська мова – найпоширеніша у світі та третя за кількістю носіїв, мова бізнесу та корпоративна мова міжнародних компаній. Знання іноземної мови розширює горизонти для пошуку престижної роботи за гідну заробітну плату. В середньому фахівці зі знанням англійської заробляють на 40% більше. Тому англійська мова в Вінниці набуває популярності для вивчення. Перші, хто розуміє важливість знань іноземної мови, отримують найкращі пропозиції та створюють міцну основу для своєї майбутньої кар'єри.

Переваги знання англійської мови при пошуку роботи

Знання англійської мови відкриває багатий вибір вакансій та можливість працювати на міжнародному ринку. Багато компаній повністю оплачують relocate, тобто витрати на переїзд в іншу країну та оплату оренди житла на перший час або на постійній основі. Але якщо бажання переїздити немає, в багатьох міжнародних компаніях є можливість працювати віддалено.

Які ще існують переваги у вивченні англійської мови?

Карʼєрний зріст та професійний розвиток. Часто компанії беруть на вищі посади фахівців, які мають знання іноземної мови. Такі працівники можуть виконувати більш відповідальні завдання, брати участь у міжнародних проєктах та спілкуватися з партнерами та клієнтами з інших країн. Доступ до міжнародних ЗМІ та баз знань. Багато книг, наукових досліджень, документальних фільмів та навчальних курсів доступні тільки англійською мовою. Це дозволяє постійно підвищувати свою кваліфікацію та володіти актуальною інформацією. Можливість працювати на фрилансі. Графічні дизайнери, копірайтери, SMM-спеціалісти, SEO-фахівці та інші професії на фрилансі мають можливість брати участь у міжнародних проєктах, де вартість за послуги вища, ніж на українському ринку.

Інвестуючи час та зусилля у вивчення міжнародної мови, ви не тільки підвищуєте свою конкурентоспроможність, а й відкриваєте можливості для карʼєрного та особистого розвитку.

Професії із заробітком від 2000$, де потрібні знання англійської мови

Існує багато професій, де знання англійської мови є обов'язковим і заробіток може починатися від $2000 і більше. Ці професії зазвичай пов'язані з міжнародною комунікацією, технологічними галузями, фінансами, маркетингом та іншими сферами, де потрібні професійні навички та знання англійської мови.

IT-сфера

Програмісти та розробники програмного забезпечення, мобільних додатків, вебсайтів та інших IT-продуктів мають знати англійську мову, оскільки технічна документація та мови програмування доступні тільки англійською мовою. Більшість проєктів у цій сфері орієнтовані на міжнародний ринок та потребують спілкування з іноземними клієнтами. Заробітна плата в IT-сфері може починатися від 1500$ та сягати понад 10000$ за проєкт, залежно до навичок та досвіду фахівця.

Фінансові аналітики

Фінансові аналітики вивчають та оцінюють фінансові перспективи та ризики, дають рекомендації щодо розвитку компаній та інвестицій. Для роботи з міжнародними ринками та інформацією потрібні знання англійської мови. Заробіток фінансового аналітика може починатися від 2000$ та досягти більш як 5000$.

Маркетологи

Фахівці з маркетингу та цифрового маркетингу відповідають за розробку та реалізацію маркетингових стратегій, керують рекламними кампаніями, аналізують ринок конкурентів та цільову аудиторію бізнесу. Спілкування з міжнародними клієнтами, участь в міжнародних рекламних кампаніях та участь в глобальних заходах потребують знань англійської мови на високому рівні. Заробітна плата фахівців може варіюватися від $2000 до $7000 залежно від рівня спеціаліста та компанії, в якій він працює.

UX/UI дизайнери

UX/UI дизайнери розробляють зручний та ефективний інтерфейс для користувачів, забезпечуючи позитивний досвід взаємодії з продуктом. Для того, щоб бути в курсі всіх трендів в дизайні, користуватися сучасними програмами як Figma та Web Flow, працювати на міжнародних проєктах, потрібно знати англійську мову. Фінансова винагорода за роботу UX/UI дизайнера може починатися від $2000 до $6000 і більше.

Авіація

Пілоти, стюардеси та авіадиспетчери мають знати англійську мову, тому що це міжнародна мова авіації. Пілоти та авіадиспетчери різних країн та аеропортів мають вести переговори під час роботи, для того, щоб вони розуміли один одного використовується єдина мова у всьому світі. Стюардеси спілкуються з іноземними пасажирами та екіпажем з різних країн. Заробітна плата в цій сфері залежить від посади, авіакомпанії, типу рейсів та варіюється від $2000-$10000.

Якщо ви бажаєте отримати престижну роботу в міжнародній компанії за достойну фінансову винагороду, не відкладайте вивчення англійської мови на потім.