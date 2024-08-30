ISW: Операція в Курській області показала, наскільки порожні "червоні лінії" Росії

Операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії. Попри просування українських бійців, ворог досі не бажає оголошувати війну, військовий стан чи нову хвилю мобілізації, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла дослідниця Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс.

За словами Еванс, Захід досить активно підтримує операцію України в Курській області. Водночас партнери Києва продовжують висловлювати стурбованість в питанні ризику ескалації, якщо Силам оборони дозволять застосовувати далекобійне озброєння для ударів по військових цілях у тилових районах Росії.

"На жаль, кремлівська кампанія рефлексивного контролю історично успішно стримувала західну підтримку України, постійно загрожуючи звичайною або ядерною ескалацією у відповідь на збільшення військової допомоги Заходу чи риторики на підтримку України. Однак ми дуже рідко бачили, як Кремль справді по суті реагує на збільшення західної підтримки України", - розповіла Еванс.

Операція у Курській області демонструє повільність та нерішучість Кремля в питанні реагування на будь-яку ймовірну "ескалацію". Протягом останніх тижнів Сили оборони просувались на Курському напрямку з західною технікою, втім, Кремль досі не бажає оголошувати стан війни, військовий стан чи оголошувати ще одну хвилю мобілізації.

"І насправді Кремль, схоже, продовжує приділяти пріоритетну увагу повільним, виснажливим успіхам на Донеччині, ніж захисту та повернення російської території в Курській області. Окремі західні посадовці висловили підтримку щодо зняття обмежень на можливість України бити по військових об'єктах у Росії західною зброєю в останні дні, і, сподіваюся, ми побачимо, що більше західних урядів рухатимуться до ослаблення цих обмежень", - додала фахівець ISW.

Операція у Курській області

Протягом останніх тижнів тривають бойові дії в Курській області. Наразі під контролем України перебувають 100 російських населених пунктів. Метою ж операції є захистити від обстрілів жителів прикордонних територій України і створення буферної зони.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що українські військові в рамках цієї операції, не тільки відновлюють справедливість, але й досягають суттєвих результатів.

Крім того, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва була змушена відвести близько 30 тисяч військових з фронту в Україні та перенаправити їх на цей напрямок.