Українські десантники відбили масовану атаку ворога на Курахівському напрямку

У четвер 29 серпня на Курахівському напрямку Донеччини українські десантники відбили чергову масовану атаку ворога, знищивши 13 одиниць військової техніки та певну кількість особового складу російських загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило відділення комунікацій 46 Окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

"Число 13 вкотре стало нещасливим для окупантів на Курахівському напрямку.

Не минає дня, аби російські окупанти не вдавалися до нових і нових штурмів позицій нашої бригади. Ось і вчора побратими відбили чергову масовану атаку. 17 одиниць різноманітної броньованої техніки намагалися прорватися крізь оборону 46 ОАЕМБр. З них лише чотирьом, найрозумнішим, вдалося повернутися до своїх".

Щодо наслідків, десантники повідомляють, що 13 одиниць ворожої техніки було знищено на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами.

Стосовно особового складу: частину ворогів знищено безпосередньо на броні; хто спішився й ховався в кущах, тих наздоганяли й виловлювали безпілотниками, додають десантники.

"Який з цього наочного прикладу напрошується висновок? Доля окупанта завжди була, є й буде невдячною, бо від справедливого покарання їх ніщо не врятує".