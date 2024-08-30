Естонська розвідка розповіла про подальші дії російських військ на Покровському напрямку

Російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні та проводять тактичний наступ на Донецькому напрямку, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив розвідувальний центр Сил оборони Естонії у щотижневому зведенні, яке наводить ERR.

Як зазначили в естонській розвідці, Росія, ймовірно, спробує докласти ще більших зусиль для досягнення успіху на Покровському напрямку і надалі ізолювати центральну частину Донецької області.

Її окупаційна армія збільшила операційний тиск на Донецькому, Куп'янському та Курахівському напрямках.

Росія, як і раніше, утримує ініціативу на всій лінії фронту на тактичному та операційному рівнях. Винятком є Курський напрямок.

У середньому кількість атак становить до 195 атак на добу, третина з яких здійснюються на Покровському напрямку, де становище українських захисників стало дуже критичним, зазначають в естонському відомстві.

Минулого тижня Генштаб Сил оборони Естонії у своєму зведенні проаналізував початок наступальної операції Збройних сил України у російській Курській області.

За даними ЗМІ, американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Британська розвідка своєю чергою вважає, що Росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність РФ повернути зайняті українськими силами території.