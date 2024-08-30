Російська атака на Суми: рятувальники продовжують боротися з масштабною пожежею

У Сумах рятувальники лакалізували, але продовжують гасити масштабну пожежу на підприємстві, яке постраждало внаслідок російської атаки 30 серпня, повідомляє Українська правда.

По це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Через російську атаку виникла пожежа великих масштабів! Зруйновано будівлі та приміщення.

На місці події працюють рятувальники. Задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води. Пожежу вдалося локалізувати. Роботи тривають".

Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людини (одна від отриманих травм померла у лікарні, тіло ще однієї деблокували рятувальники).

За даними медиків, 13 людей травмовано, зазначають у ДСНС.