У Мінсередовищі заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії

Україна підтвердила, що забруднення в Сейм потрапило з РФ. Однак через те, що країни не комунікують, наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.﻿ З посиланням на заяву першого заступника міністра захисту довкілля Олександра Краснолуцького в ефірі телемарафону, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Ця органіка дійсно потрапила до нас з території РФ. Оскільки у нас немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, то сказати чи це було навмисно, чи якась аварія - важко" . - розповів Краснолуцький.

Він зауважив, що забруднення відбулося з якогось заводу. Заступник міністра пояснив, що з наявної інформації схоже, що джерелом забруднення міг стати спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території Росії.

"Ми можемо констатувати, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає. Є тільки забруднення органічними речовинами" , - наголосив Краснолуцький.

Нагадаємо, днями Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Мало того 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.