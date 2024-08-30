Литва попросила Україну й надалі приховувати від неї військові плани

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що і Україна, і держави Заходу мають максимально уникати конкретики у комунікації щодо своїх планів, у тому числі з партнерами.﻿ Про це він заявив під час дискусії щодо України на конференції GLOBSEC, повідомляє Європейська правда.

Ландсбергіс погодився з колегами, що також брали участь у дискусії, що наступ України на Курщину є дуже успішним рішенням.

"(Раніше) Путін був здатен за потреби оголосити свою перемогу. Так, часткову, так не всі цілі досягнуті, але це була би "перемога". І єдине, що ламає для нього цю можливість – це Курщина" , – пояснив міністр.

Утім, він окремо відзначив, що високо оцінює дії України не лише на полі бою, а й у інформаційному полі. "Ніхто не знав про Курську операцію, і я дуже радий, що я також не знав про неї", – заявив він, закликавши Україну і надалі не повідомляти цього партнерам заради більшої ефективності.

Ландсбергіс також вважає за необхідне збереження подібного підходу з боку західних партнерів. "Уявіть, якби США розкривали, скільки вони дають ATACMS, яких саме і чому дають ці, а не інші", – проілюстрував він свою тезу.

На думку міністра, цей підхід загалом зберігається, але є і відхилення.