У Орбана не змінять політику щодо України, у разі програшу Трампа

У команді прем’єра Угорщини Віктора Орбана розраховують на американсько-російське "примирення" та відновлення їхньої співпраці незалежно від результатів виборів.﻿ Про це на конференції GLOBSEC заявив Балаж Орбан, політдиректор та близький радник угорського прем’єра, повідомляє Європейська правда.

Балаш Орбан заявив, що навіть у разі перемоги Камали Гарріс Угорщині не змінюватиме у своїй політиці "напевно, нічого".

Представник угорського прем’єра додав, що Будапешт виходить з "реалістичного підходу" у визначенні політики щодо України, попри те, що стикається з критикою решти європейських партнерів.

"Ми реалісти і вважаємо, що це не наша війна. Я розумію, що це може шокувати цю аудиторію, але ми бачимо цю війну саме так… Це підтримує 80-90% угорців" , – заявив він.

Також Балаж Орбан висловив переконання, що незалежно від того, хто переможе на виборах у США, нова американська влада відновить співпрацю з Росією задля того, щоби не штовхати її до Китаю.

"Вірю, що американо-російські домовленості будуть, і нехай вони будуть разом з Європою, а не без нас" , – додав він.

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Дональду Трампу у президентській гонці у США.

Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.