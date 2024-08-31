Російські безпілотники з ночі атакують Україну
Близько 23 години 30 серпня Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників, які російська армія запустила на території України, повідомляє Українська правда.
О 22:51 ПС повідомили, що ударні російські БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
Згодом стало відомо, що ударні БпЛА в західній частині Харківщини, постійно змінюють курс.
А також вони в центральній та південній частині Сумщини, їхній курс південно-західний/ південний.
Дослівно ПС о 23:36: "БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину".
00:06: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний..
Декілька груп БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
БпЛА на межі Харківщини ти Полтавщини, курс південний.
БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південний".
00:24: "Полтава - перебувайте в укриттях. БпЛА на околицях міста".
00:39: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в східній частині Київської області, курсом на Київ.
Декілька груп БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний.
БпЛА в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний.
БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний.
БпЛА східніше Кременчука, курс південний.
БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний".
1:35: "БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південний.
БпЛА в Полтавській області, курс південний.
БпЛА з Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс південний".
2:29: "БпЛА в Херсонській області, курс північний.
БпЛА в східній частині Київської області, курс західний.
БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.
БпЛА в Черкаській області, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Полтавської області, південно-західний".
3:22: "БпЛА в Київській області, курсом на Київ.
БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.
БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської області, курсом на північ (Дніпро).
БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південний.
БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс північний.
БпЛА в Донецькій області, курс північно-західний".
4:42: "БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний.
БпЛА з Дніпропетровської області, курс північно-західний.
БпЛА в Полтавській області, курс західний/південно-західний.
БпЛА з Донецької області, курс північно-західний.
БпЛА в районі Кременчука, курс північно-західний".
5:23: "БпЛА в південній частині Харківської області, курс північно-західний.
БпЛА в північній частині Херсонської області, курс північний.
БпЛА в північній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровської області, курс північно-західний.
БпЛА в центральній частині Чернігівської області, курс західний".
6:38: "БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний.
БпЛА в Полтавській області, постійно змінюють курс".
7:38: "БпЛА спостерігаються в Київській, Чернігівській, Полтавській та Кіровоградській областях".