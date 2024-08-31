Російський авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 97, повідомляє Українська правда.

"За уточненою інформацією внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх".

Що передувало:

Повідомлялося, що 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30 − у результаті удару загинули 7 людей, ще більше 50 людей постраждали.