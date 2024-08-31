Росіяни атакували Херсонську та Донецьку області: є загиблі та поранені

Внаслідок російських атак у Херсонській та Донецькій області загинули три людини, поранених – 12, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Херсонська ОВА, Донецька ОВА.

У п’ятницю російські військові на Херсонщині поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Тягинка, Берислав, Михайлівка, Козацьке, Дар'ївка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Антонівка, Благовіщенське, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Інженерне, Комишани, Потьомкине, Архангельське та місто Херсон.

Також за 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Кураховому і Гірнику.

Ще 9 людей в області за добу дістали поранення – шестеро у Кураховому, двоє у Добропіллі, по одному в Гірнику та Торецьку.