Столтенберг вперше прокоментував наступ ЗСУ у Курській області

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у першій заяві стосовно наступу українських Збройних Сил у Курській області Росії наголосив, що ця операція відповідає праву України на самооборону, повідомляє Європейська правда.

Такий коментар пролунав в інтерв’ю Столтенберга виданню Welt am Sonntag.

Генсек НАТО нагадав, що Росія вже понад 900 днів веде неспровоковану загарбницьку війну проти України й відтоді "здійснила численні атаки з Курської області через кордон проти України".

"Російські солдати, танки і бази є законними цілями відповідно до міжнародного права… І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні (з Росією. – Ред.)", – констатував він.

Столтенберг визнав, що операція ЗСУ на Курщині пов'язана з ризиками, "але саме Україні вирішувати, як захищатися".

Генеральний секретар Альянсу також відкинув звинувачення Кремля в тому, що Захід нібито був заздалегідь поінформований про напад на російську територію.

"Україна не координувала своє планування Курської наступальної операції з НАТО заздалегідь. У цьому сенсі НАТО не відігравало жодної ролі", – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що чинний генсек НАТО, який залишає посаду наприкінці вересня, також послідовно підтримував право України на удари по військових цілях у Росії.

Як повідомляла "ЄП", низка держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині. Читайте також статтю про зміни наративів у ЄС через Курщині.

А втім, не всі у Європі підтримують це просування. Детальніше читайте у статті "Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України".